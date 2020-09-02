4 إعدادات على WhatsApp لحمايتك من المتطفلين 

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يُعد تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp أحد أأمن التطبيقات للتحدث مع أصدقائك عبر الإنترنت، ومع ذلك، قد يجد بعض المتطفلين سبيلًا للتلصص على محادثاتك؛ لذلك إليك 4 إعدادات تقيك من التطفل.

1- المصادقة الثنائية:

المصادقة الثنائية أو المصادقة ذات العاملين مفيدة جدًا لأي جهاز يحتوي على بيانات شخصية مثل الصور والرسائل، وهي تعني إضافة خطوة أمان إضافية قبل أن تتمكن من الوصول إلى الجهاز أو التطبيق، ولتفعيل ذلك على WhatsApp قم بالتالي:

افتح WhatsApp> إعدادات Settings> المصادقة الثنائية Two-Step Verification> تمكين Enable ثم أدخل رقم التعريف الشخصي الذي تختاره.

وسيطلب التطبيق رقم التعريف الشخصي هذا عند استخدام التطبيق للتحقق مرة أخرى من هويتك، وهذا يُعد مفيدًا إذا تم اختراق هاتفك أو إذا كان شخص ما يعرف كلمة المرور لهاتفك ولكن ليس رقم التعريف الشخصي على واتساب.

2- العلامات الزرقاء:

هذه الخطوة مفيدة إذا كنت لا تريد أن يعرف الناس أنك قرأت رسالتهم، هذا يعني فقط أنك إذا فتحت رسالة، فلن يرى الشخص الذي أرسلها علامتين باللون الأزرق التي تشير إلى أنك رأيتها، ولتفعيل ذلك قم بالتالي:

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افتح WhatsApp> إعدادات Settings> وانقر على الخصوصية Privacy> ثم أوقف تشغيل العلامتين الزرقاء Read Receipts.

وتجدر الملاحظة أن هذا يعني أنك لن تكون قادرًا على معرفة ما إذا كان الأشخاص الآخرون قد قرأوا رسائلك أم لا، وضع في اعتبارك أيضًا أن هذه الميزة غير مفعلة في الدردشات الجماعية.

3- استخدم قفل الوجه:

يحتوي واتساب على ميزة Face ID مما يعني أنه لا يمكنك فتح التطبيق إلا بوجهك الخاص، ولتفعيل ذلك انتقل إلى إعدادات Settings> وانقر على الخصوصية Privacy> ثم قفل الشاشة Screen Lock> وانقر على مُعرَف الوجه Require Face ID.

4- اجعل تشفيرك آمنًا:

من المعروف أن تطبيق واتساب يستخدم آلية التشفير بين الرسائل لحماية خصوصيتك، ومع ذلك، إذا قمت بعمل نسخة احتياطية من محادثاتك على السحابة، فلن تكون محمية بنفس الطريقة، وقد يتمكن المتسللون من الوصول إلى الدردشات التي تم نسخها احتياطيًا على قوقل درايف أو آبل.

ولإيقاف النسخ الاحتياطي انتقل إلى الإعدادات Settings> الدردشات Chats> النسخ الاحتياطي للدردشة Chat Backup> وأوقف النسخ الاحتياطي التلقائي Auto Backup.

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