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الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني 

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2020-09-02

الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكمي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني 

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة إلى اليساندرو مانشيني وغراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

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وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لفخامة السيد اليساندرو مانشيني وفخامة السيدة غراتسيا زافراني الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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