أفيغان ينجح في الكويت

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت مصادر صحية مطلعة أن دواء أفيغان الياباني حقّق نتائج إيجابية ومشجعة في علاج كورونا بالكويت، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أيام على استخدامه في علاج المصابين.

وقالت المصادر إن الدواء عبارة عن أقراص، ويعزّز الخروج المبكر للمصابين من المستشفى، كما يمكن تناوله عند ظهور الأعراض الأولى للإصابة بالفيروس، موضحة أنه جرى استخدامه مع 20 مريضًا تقريبًا، موزعين على مستشفى جابر والمستشفى الميداني بمشرف، وقد أثبت فاعلية كبيرة حتى مع كبار السن، بحسب صحيفة القبس.

وتابعت المصادر أن المريض يقوم بالتوقيع على إقرار بالموافقة على استخدام دواء أفيغان، بناء على تعليمات وزارة الصحة، قبيل تناوله، مشيرة إلى أنه يستخدم مع المصابين من الحالات المتوسطة والخفيفة، ولا يستخدم مع المرضى في أقسام العناية المركزة.

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وتوقعت المصادر أن تزيد نسب الشفاء خلال الفترة المقبلة، قياسًا بأعداد المصابين الذين سيجري استخدامه معهم، والموزعين في مستشفيات أخرى تحتوي على أجنحة لـ مصابي كورونا، حيث هناك طلبات حاليًا لاستخدامه فيها، موضحة أن المصابين الذين يشعرون بضيق في التنفّس وبحاجة إلى الأكسجين يوصى بإعطائهم الدواء.

ولفتت المصادر إلى أن استخدام دواء أفيغان من قبل وزارة الصحة جاء وفقًا لدليل إرشادات الاستخدام المُعدّ من اليابان، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً أن أغلبية المرضى الذين يستخدمونه تتحول فحوصهم من إيجابية إلى سلبية خلال 5 أيام من العلاج، بدلًا من 10 أيام من دون استخدامه.





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