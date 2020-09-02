محمد بن مسعود - الدمام - من المقرر أن يلتقي "أديب" الكتل البرلمانية والنواب المستقلين بدأت اليوم في بيروت الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ومن المقرر أن يلتقي أديب خلال استشاراته، الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة.لبنان 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 11:51 AM من المقرر أن يلتقي "أديب" الكتل البرلمانية والنواب المستقلين Advertisements بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بدأت اليوم في بيروت الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ومن المقرر أن يلتقي أديب خلال استشاراته، الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة. الكلمات المفتاحية ، بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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