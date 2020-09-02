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توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يشهد طقس الرياض أجواءً بحرية ورطوبة تعطي إحساساً أن الحرارة أعلى مما هي عليه.
وأضاف الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1442/1/14هـ وليلة الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على الرياض ومرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وشمال المملكة.
وتابع، تشمل الحالة رياحاً متوسطة على الشرقية والشمالية وأجزاءٍ من الوجه إلى رابغ.حالة الطقس الأرصاد أمطار
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 11:44 AM
قال: أجواء بحرية ورطوبة تعطي إحساساً أن الحرارة أعلى بالرياض
توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يشهد طقس الرياض أجواءً بحرية ورطوبة تعطي إحساساً أن الحرارة أعلى مما هي عليه.
وأضاف الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1442/1/14هـ وليلة الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على الرياض ومرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وشمال المملكة.
وتابع، تشمل الحالة رياحاً متوسطة على الشرقية والشمالية وأجزاءٍ من الوجه إلى رابغ.
، "الحصيني" عن أجواء اليوم وليلة الخميس في العاصمة: أتوقعها "ماطرة" ،
المصدر : الخليج 365
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