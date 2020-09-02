، شاهد: إعصار قوي يضرب جنوب اليابان وتحذيرات من "كارثة كبرى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - السلطات تُطالب السكان بإخلاء منازلهم واللجوء إلى المباني القوية

ضرب إعصار قوي جزرًا في جنوب اليابان، مع اقتراب إعصار "ميساك" من المنطقة، وطالبت السلطات سكان مدينة أوكيناوا بإخلاء منازلهم واللجوء إلى المباني القوية، محذّرة من حدوث "كارثة كبرى" في المنطقة.

وحسب موقع "يورو نيوز"، حذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس الثلاثاء، من أن العاصفة قد تُصحَب بزوابع وأمواج عالية ورياح عنيفة وفيضانات، قد تتسبب في انهيار الأبنية في المنطقة.