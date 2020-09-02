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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.
وقال موقع "روسيا اليوم": "طائرة الرئيس الفرنسي هبطت في بغداد، وسيلتقي اليوم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان العراقيين".
ويوم أمس، قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية علي الشكري: إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين.إيمانويل ماكرون بغداد
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 11:01 AM
سيلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.
وقال موقع "روسيا اليوم": "طائرة الرئيس الفرنسي هبطت في بغداد، وسيلتقي اليوم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان العراقيين".
ويوم أمس، قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية علي الشكري: إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين.
، ماكرون يصل إلى بغداد قادمًا من بيروت ،
المصدر : الخليج 365
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