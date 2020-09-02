، ماكرون يصل إلى بغداد قادمًا من بيروت ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد زيارة امتدت ليومين في بيروت.

وقال موقع "روسيا اليوم": "طائرة الرئيس الفرنسي هبطت في بغداد، وسيلتقي اليوم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان العراقيين".

ويوم أمس، قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية العراقية علي الشكري: إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين.إيمانويل ماكرون بغداد