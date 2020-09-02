شكرا لمتابعة خبر عن المسند: توقعات بتشكل السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم،بأن طقس اليوم الأربعاء، بأن مناطق بالمملكة ستتعرض لتشكل سحب ممطرة اليوم. توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم،بأن طقس اليوم الأربعاء، بأن مناطق بالمملكة ستتعرض لتشكل سحب ممطرة اليوم. وتابع المسند بأن هذة السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير جازان الباحة وقد تمتد حتى مرتفعات الطائف . وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد كشفت بأن طقس اليوم الأربعاء بأن درجات الحرارة ستكون مرتفعة على عدد من المناطق, وتوقعت أن تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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