شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة استثناء رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تعليق السفر دولياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء عدم وجود استثناءات لرجال الأعمال أو رؤساء الشركات من إجراءات السفر .
وأكدت " الجوازات " أن التعليمات تنطبق على رجل الأعمال أو رئيس الشركة كسائر المواطنين ويستمر تعليق الرجلات الجوية الدولية على جميع المسافرين إلا في الحالات الإستثنائية ، وذلك حتى صدور تعليمات أخرى وسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية .
وكانت أنباء قد انتشرت حول وجود استثناء لرجل الأعمال للسفر للخارج على غير الحقيقة .
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