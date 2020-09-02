شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة استثناء رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تعليق السفر دولياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء عدم وجود استثناءات لرجال الأعمال أو رؤساء الشركات من إجراءات السفر .

وأكدت " الجوازات " أن التعليمات تنطبق على رجل الأعمال أو رئيس الشركة كسائر المواطنين ويستمر تعليق الرجلات الجوية الدولية على جميع المسافرين إلا في الحالات الإستثنائية ، وذلك حتى صدور تعليمات أخرى وسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية .

وكانت أنباء قد انتشرت حول وجود استثناء لرجل الأعمال للسفر للخارج على غير الحقيقة .