شكرا لمتابعة خبر عن تغطية المحولات الكهربائية بسواتر جمالية في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

عملت بلدية وسط الدمام، على إضافة سواتر بأشكال جمالية على المحولات الكهربائية، ضمن مبادرة تحسين المشهد البصري، ومعالجة التشوهات؛ حيث سيتم تركيب «الأسوار التجميلية» لـ 100 محول كهرباء، بمساحة 6000 متر مربع.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أنه يأتي مع مراعاة التصاميم المعمارية والجمالية الموحدة على أن تأخذ الطابع التراثي في المنطقة التاريخية بوسط مدينة الهفوف.

وأشار إلى أن البلدية ستعمل على أكثر من 15 موقعا لمحولات كهربائية تم رصدها في نطاق وسط الدمام، التي سيتم وضع سواتر عليها ضمن الخطة المستقبلية لمعالجة التشوهات البصرية.