شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء الدور الثامن بأمانة جدة بعد إكتشاف إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم الأربعاء إصابة موظف بكورونا وإتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة في هذه الحالة .
وأكدت الأمانة أنه تم إخلاء الدور الثامن الذي يعمل به الموظف بمجرد ظهور نتيجة المسحة الإيجابية وذلك لتطهير الدور بالكامل ، وتم التنبيه على المخالطين بالحجر الصحي وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابتهم .
ونبهت الأمانة على المواطنين والمقيمين بأهمية الإستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية وحجز موعد على الموقع الإلكتروني بعد التسجيل ، لضمان عدم التزاحم .
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء الدور الثامن بأمانة جدة بعد إكتشاف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.