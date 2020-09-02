شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء الدور الثامن بأمانة جدة بعد إكتشاف إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم الأربعاء إصابة موظف بكورونا وإتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة في هذه الحالة .

وأكدت الأمانة أنه تم إخلاء الدور الثامن الذي يعمل به الموظف بمجرد ظهور نتيجة المسحة الإيجابية وذلك لتطهير الدور بالكامل ، وتم التنبيه على المخالطين بالحجر الصحي وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابتهم .

ونبهت الأمانة على المواطنين والمقيمين بأهمية الإستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية وحجز موعد على الموقع الإلكتروني بعد التسجيل ، لضمان عدم التزاحم .