شكرا لمتابعة خبر عن أخر تطورات تأهيل محطة قطار الحرمين بعد عام من الحريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): باشرت الشركات المختصة أعمال إزالة السقف وآثار حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بجدة وذلك بعد عام كامل من احتراقها، حيث تقوم بذلك تمهيدا لإعادة تركيب سقف بديل وترميم المرافق والخدمات المتضررة. باشرت الشركات المختصة أعمال إزالة السقف وآثار حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بجدة وذلك بعد عام كامل من احتراقها، حيث تقوم بذلك تمهيدا لإعادة تركيب سقف بديل وترميم المرافق والخدمات المتضررة. ويذكر بأن حريق هائل اندلع في سقف المحطة سبتمبر من العام الماضي وخلف خسائر كبيرة أدت إلى توقف الرحلات. ولم تعلن وزارة النقل نتائج التحقيقات والمتورطين بالأمر حتى اليوم.

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