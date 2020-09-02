مراكز الاتصال تعلن وظائف ممثلي خدمة عملاء لحملة الثانوية بدون خبرة

︎ :

.



تعلن شركة مراكز الاتصال (CCC) عن طرح وظائف متعددة (للرجال) في الرياض بمسمى (ممثل خدمة عملاء) لحملة الثانوية فأعلى براتب (4,500) شهرياً، حسب الشروط والمتطلبات التالية:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات في التواصل والاستماع.

– العمل في شفتات متغيرة.

– لا يشترط الخبرة.

المزايا:

Advertisements

– راتب أساسي (4,500) شهرياً.

– تأمين طبي

– تأمين اجتماعي.

– يومين راحة اسبوعياً (متغيرة).

نبذة عن الشركة:

شركة مراكز الاتصال (CCC) هي نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة الاتصالات STC وشركة أيجز العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء في 44 موقع حول العالم والتي تقدم خدماتها لأكثر من 150 شركة في قطاعات مختلفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/1/13هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] ، أو من خلال الحضور مباشرة إلى مقر الشركة (الدور الأول بقسم الرجال) لإجراء المقابلة الشخصية من غداً الأربعاء 1442/1/14هـ (من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً).

للإطلاع على موقع الشركة: إضغط هنا

