مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يعلن 50 وظيفة صحية للجنسين

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يعلن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة عن توفر (50) وظيفة صحية للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) حديثي التخرج أو ذوي الخبرة بالمسميات والشروط التالية:

– أخصائي عناية مركزة (عدد 1)

– أخصائي عناية مركز حديثي الولادة (عدد 1)

– أخصائي عناية مركزة قلب (عدد 1)

– أخصائي كلى (عدد 1)

– أخصائي مخ وأعصاب (عدد 1)

– أخصائي عناية مركزة أطفال (عدد 1)

– إستشاري أمراض أنسجة وخلية (عدد 1)

– إستشاري جراحة المخ والأعصاب والعامود الفقري (عدد 1)

– إستشاري عناية مركزة (عدد 1)

– إستشاري مسالك بولية (عدد 1)

– طبيب مقيم طب أسرة (عدد 1)

– أخصائي صحة فم وأسنان (عدد 1)

– أخصائي جهاز هضمي (عدد 1)

– أخصائي جراحة عامة (عدد 1)

– أخصائي جراحة أطفال (عدد 1)

– أخصائي علاج طبيعي (عدد 1)

– مساعد طبيب أسنان (عدد 1)

– مصور موجات فوق الصوتية (عدد 1)

– أخصائي نطق (عدد 2)

– ممرضة مسجلة (عدد 30)

الشروط:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المناسب لشغل الوظيفة المطلوبة.

– حاصل على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن المستشفى:

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة هو مستشفى عسكري تم تأسيسه عام 1982م بسعة (420) سرير بالإضافة إلى خمسة مستوصفات تابعة له، ويعتبر المرفق الوحيد لجراحة القلب في المنطقة الغربية،وهو جزء من شبكة مرافق الرعاية الصحية والتي تدار مباشرة من قبل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/1/13هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/34UjkIi ويستمر لمدة (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.

