وزارة الصحة تعلن برنامج تدريب وتوظيف للأطباء بمختلف مناطق المملكة

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تعلن وزارة الصحة عن بدء التقديم في برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) للرجال والنساء، للحصول على شهادة الاختصاص السعودية للأطباء السعوديين المقبولين بالمستوى التدريبي الأول من العام الأكاديمي 2021/2020م بجميع المراكز التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على قبول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– أن لا يكون ملتحقاً بوظيفة في قطاع حكومي أو خاص.

– الإلتزام بالعمل في مرافق وزارة الصحة وفقاً للإحتياج لمدة تعادل مدة التدريب.

– أن يكون المتقدم من المقبولين بالمستوى التدريبي الأول بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي 2021/2020م.

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الوثائق المطلوبة خلال التسجيل وتقديم أصولها أثناء المطابقة وتوقيع العقد:

– شهادة التخرج أو السجل الأكاديمي.

– شهادة إنهاء فترة الإمتياز أو مشهد بالاستمرار بالتدريب بفترة الإمتياز.

– إشعار القبول الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الهوية الوطنية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/1/13هـ (الموافق 2020/9/1م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/31K7Rc2 ويستمر حتى الخميس 1442/1/22هـ (الموافق 2020/9/10م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

