إعلان فتح التقديم في برنامج نيوم للإبتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف

︎ :

.



تعلن شركة نيوم (مشروع نيوم) عن فتح باب التسجيل في (برنامج نيوم للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف) للرجال والنساء حملة الثانوية العامة، للإنضمام إلى أفضل (100) جامعة في العالم وذلك بعد حصولهم على فرص عمل في المشروع، حسب الشروط والمتطلبات التالية:

مسارات الإبتعاث:

– التخصصات الرياضية

– علم الروبوتات

– علم وتحليل البيانات

– التحول الرقمي

– التخصصات الصحية

– هندسة الطيران

– الذكاء الاصطناعي وغيرها.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون المتقدم شاغلاً لأي وظيفة وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون المتقدم من منطقة نيوم أو تبوك.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 20 سنة.

– الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث.

– ألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من سنتين.

– ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم.

– إنهاء الثانوية العامة ، بتقدير ممتاز ، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها.

– الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختباري التحصيلي والقياس.

– أن يكون المتقدم لائق طبياً.

– أن تنطبق على المتقدم لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم.

– إكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل.

المتطلبات التي يجب ارفاقها وقت تقديم الطلب:

– صورة من بطاقة الأحوال.

– صورة من شهادة الثانوية العامة.

– صورة من نتيجة اختباري قياس والتحصيلي.

Advertisements

التخصصات تتركز في 5 قطاعات رئيسية:

– قطاع الرياضة

– قطاع الحكومة الرقمية

– قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

– قطاع الطيران الجوي

– قطاع الصحة

مراحل البرنامج:

– مرحلة التسجيل

– مرحلة السنة التحضيرية (اللغة والتحضير للدراسة الاكاديمية داخل المملكة)

– مرحلة السفر

– مرحلة الدراسة الاكاديمية

– مرحلة التخرج والانضمام للعمل في مشروع (نيوم) او الشركات المشغلة له.

نبذة عن البرنامج:

يعد برنامج نيوم للابتعاث الخارجي فرصة فريدة لخريجي الثانوية العامة من أبناء وبنات المجتمع المحلي للتخرج من أفضل 100 جامعة في العالم، وبعد ذلك حصولهم على فرص عمل في المشروع، لدى نيوم رؤية طموحة لتمكين اعظم العقول وتكون رائدة في المستقبل، والتي بدأت من خلال تعزيز نيوم للكوادر البشرية لمجتمعها المحلي وتنمية امكانياته من خلال برنامج الابتعاث الخارجي، من الاعداد الاكاديمي عالي الجودة وتنمية المهارات القيادية وريادة الاعمال لتطوير مجموعة من المواهب من الشباب ذوي الاداء العالي الملتزمون بقيادة نيوم للنجاح كجزء اساسي من كيانها، ويستهدف برنامج نيوم للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف الموهوبين من أبناء وبنات المجتمع المحلي حيث يقدم لهم فرصة الحصول على شهادة البكالوريوس من أفضل 100 جامعة في العالم. يعتبر البرنامج أحد أهداف نيوم للعمل على تطوير وتجهيز الكوادر المحلية واعدادهم للعمل في احد قطاعات نيوم او الشركات المشغلة لها. حيث تبدأ رحلة الطلاب بالسنة التحضيرية لمدة عام في مدينة تبوك ضمن برنامج بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع (موهبة) وجامعة فهد بن سلطان وعند اجتياز السنة التحضيرية سينطلق الطلاب لاتمام دراستهم في واحدة من أبرز الجامعات في دول عديدة منها الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، وسويسرا.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/1/13هـ عن طريق الضغط على (قدم الطلب) وتعبئة نموذج التسجيل عبر الرابط: https://bit.ly/2YSHHCa

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

