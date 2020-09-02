︎ : .

ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين، مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام، وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8 بالمائة إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب 0.8 بالمائة في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1994.40 دولار.

وهبط مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.

وأدت إستراتيجية السياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي، التي قد تقود لارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لبيع الدولار لتتجه الأموال إلى الذهب الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 بالمائة إلى 28.64 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى منذ 11 أغسطس.

وصعد البلاتين 1.4 بالمائة إلى 942.69 دولار وزاد البلاديوم 1.7 بالمائة إلى 2280.82 دولار.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع لذروة أسبوعين مع تعثر الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.