مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيسهم في نجاح منظومة التعليم عن بُعد

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن الوحدة الإرشادية في إدارة الإرشاد الطلابي ‫بإدارة تعليم تبوك ستستضيف بداية الأسبوع المقبل نخبة من المختصين في الجوانب التربوية والنفسية للرد على الاستشارات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي على الهاتف: 0144253192، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 12 مساءً.

وأكد مدير التعليم خلال زياراته الميدانية لعدد من مدارس المنطقة أمس لمتابعة تجهيزات العام الدراسي الجديد، والدعم الفني المقدم للطلاب وأولياء الأمور في منصة مدرستي والاطلاع على الإجراءات والاحترازات الصحية والوقائية المتخذة، يرافقه مساعد مدير عامّ التعليم للشؤون للتعليمية ماجد القعير ومدير الإشراف التربوي محمد الزهراني، على أن المجتمع التعليمي يستشعر الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة للتعليم ومسيرته في هذا الوطن، وبذلها الكثير في سبيل ذلك، وأهمية رسالة المعلم، والأمانة الملقاة على عاتقهم في غرس المعاني الجليلة من الاعتزاز بهذا الدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والتأكيد على الدور الحيوي والتكامل للأسرة وولي الأمر مع المدرسة والتنظيم في المتابعة والتحصيل، وأهمية التعليم عن بعد وتحفيز ومتابعة الطلاب لنجاح رحلة التعليم عن بعُد.