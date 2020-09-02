مفاجأة بخصوص تأثير سم نحل العسل على خلايا سرطان الثدي

كشف باحثون في غرب أستراليا عن أن سم نحل العسل الأوروبي يمكن أن يكون «فعالًا بشكل ملحوظ» في قتل خلايا سرطان الثدي التي يصعب علاجها؛ حيث استخدمت الدراسة التي أجراها معهد هاري بيركينز للأبحاث الطبية، السم من 312 نحلة منتجة للعسل ونحلة طنانة للتحقق من مدى خصائصها المضادة للسرطان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وخلص الفريق إلى أن سم النحل مع تسببه في قتل خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي وخلايا سرطان الثدي المخصب، فإنه يفعل ذلك بتركيز لا يضر الخلايا الطبيعية.

وقالت الباحثة الرئيسية سيارا دافي (في منشور على موقع المعهد على الإنترنت): «السم كان قويًّا للغاية.. وجدنا أن الميلتين الموجود في سم النحل يمكن أن يدمر أغشية الخلايا السرطانية بالكامل في غضون 60 دقيقة».

ويشكل سرطان الثدي الثلاثي السلبي ما بين 10–15% من جميع سرطانات الثدي، حسب المعهد. ولا توجد حاليًّا علاجات مستهدفة فعالة سريريًّا لذلك النوع من السرطان. وسرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم.