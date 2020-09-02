العاصمة تشهد أجواءً بحرية رطبة
توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تشهد مدينة الرياض -وعدة مناطق أخرى بالمملكة- أجواء ممطرة، وأن تشهد العاصمة أجواء بحرية رطبة تُعطي إحساسًا بأن الحرارة أعلى مما هي عليه.
وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة على الرياض ومرتفعات مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، جازان، نجران.
وأشار الباحث في الطقس إلى أن هناك رياحًا متوسطة على منطقتي الشرقية والشمالية، وأجزاء من الوجه إلى رابغ.
وفي تقريرها لطقس اليوم، توقعت هيئة الأرصاد سماءً غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، مشيرة إلى أنَّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
وتشمل الحالة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة لوجود الرياح النشطة المثيرة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.
كما يتوقّع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. بينما قالت الأرصاد، إنّه من المتوقع أن تسجل حفر الباطن ورفحاء 45 درجة مئوية، وتسجل أبها أدنى درجة حرارة غدًا بـ17 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع حالة جوية ممطرة اليوم.. ويُحدد خريطة المناطق المتأثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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