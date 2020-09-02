وزير الثقافة: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تأكيدٌ لريادة المملكة

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما غير المحدود للثقافة والمثقفين، مثمّنًا سموه موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وقال وزير الثقافة: إن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا، وذلك تثمينًا وتقديرًا لخادم الحرمين الشريفين ولجهوده المخلصة لخدمة الثقافة العربية، وحرصه على اللغة العربية ودعمه لكل الجهود المبذولة في سبيل صوْنها والمحافظة عليها.

Advertisements

وأوضح أنه سيكون مجمعًا عالميًّا لخدمة اللغة العربية ودعم تطبيقاتها اللغوية الحديثة، ما يؤكد ريادة المملكة العربية السعودية في خدمة لغة القرآن الكريم.

ويأتي إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لإبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليميًّا وعالميًّا، وتعزيز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية.

وسيعمل المجمع على تعزيز الهوية الثقافية العربية، وتشمل أنشطته دعم تطبيقات ومنتجات وأبحاث اللغة العربية في المملكة والعالمين العربي والإسلامي.