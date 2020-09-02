بالصور.. وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل شعبي بالرياض

توفي شخصان، وأصيب خمسة آخرون إثر انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة الرياض. وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه بموقع تويتر: "باشر مدني الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته".

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن الفرق انتشلت 7 أشخاص من تحت الأنقاض من بينهم شخصان فارقا الحياة و4 حالات تعرضت للإصابة، وواحد في حالة صحية جيدة. وأشار متحدث الدفاع المدني إلى أنه تم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفيات لتقديم الرعاية اللازمة.