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الناشط الاجتماعي زرع الحشيش في منزله ليروجه لقاصر!
كانت داخل جهاز ضوئي مخصص للإنبات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات، مراهقًا خليجيًا بتهمة زراعة مخدر الحشيش داخل الشقة التي يقطنها لغرض التعاطي، وتسهيله إلى فتاة كانت برفقته في الشقة، مطالبة بسجنه وإبعاده عن الدولة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن ثمة معلومات وردت بأن المتهم الذي تجاوز عمره 18 عامًا، يتعاطى المخدرات، وبمداهمة مقر سكنه عثر على 3 شتلات حشيش مزروعة داخل جهاز ضوئي مخصص للإنبات، بحسب البيان الإماراتية.
وأضافت النيابة أنها ضبطت برفقة المتهم الذي يعمل ناشطاً اجتماعيًا، شابين آخرين وفتاة، وأحالت ملفاتهم محكمة “الأحداث والجنح والمخالفات” لنظر قضيتهم ومحاكمتهم عن تهمة التعاطي، كما عثرت لدى مداهمة الشقة على مخدرات ملفوفة في سجائر، وأخرى داخل الثلاجة.
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