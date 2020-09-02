عبدالمجيد عبدالله يطرح جديده ما كان هذا حب

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

طرح المطرب عبدالمجيد عبدالله أغنية جديدة بعنوان “ما كان هذا حب” وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية “ما كان هذا حب” لـ عبدالمجيد عبدالله من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي، فيما يقول مطلع الأغنية: (أجـل ما كـان هــذا حـب.. أجـل كله تـهـيـألي..أجـل كل الحقيقة كذب قصّة عشتها لحالي).

وطرح عبدالمجيد عبدالله سابقًا أحدث كليباته الغنائية بعنوان “معك معك”، ويتعاون فيها مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

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وكان الفنان قد طرح في عيد الفطر الماضي أغنية “عادت عليكم”، كما أعلن خلال الفترة الأخيرة عن قرب انتهاء ألبومه الجديد الذي تعطل نحو شهرين بسبب الإغلاق الذي شمل البلاد جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

عبدالمجيد عبدالله كانت بدايته حين اكتشف أستاذه إبراهيم سلطان موهبته في الموسيقى والنشاط المسرحي، فذهب معه إلى الإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مره في حياته عدة أغانٍ منها لعبدالحليم حافظ وشريفة فاضل، وكان يغني لأصدقائه أغاني طلال مداح وعبد الحليم حافظ، فيما كانت أول حفل غنى فيه كان حفل نادي الاتحاد السعودي وكان عمره 13 عامًا.

وبعد ذلك ومن خلال جمعية الثقافة والفنون في جدة تعرف على مجموعة من الملحنين الذين تعاون معهم في بداياته، ثم سجل للتلفزيون عددًا من أغنياته منها أغنية (حبايب وقت ما يبغوا) ثم ظهر اسم عبدالمجيد عبدالله كملحن ولأول مرة بصوت غيره في ألبوم المطرب أصيل أبوبكر الذي طرح في منتصف عام 1996 م وكانت أغنية بعنوان (أعجبك) من ألحانه وكلمات محمد القرني، وتوالت بعدها أعمال المطرب المميزة.





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