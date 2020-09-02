السعودية | مجلس الوزراء: اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز يدعم التنوع الاقتصادي في السعودية

شكرا لقرائتكم مجلس الوزراء: اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز يدعم التنوع الاقتصادي في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.

وأشار المجلس إلى ما تم اكتشافه من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" المتمثل في حقلين جديدين للزيت والغاز في الجوف والحدود الشمالية. ومثنيا على ما توليه وزارة الطاقة وشركة أرامكو من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن تمكّن شركة الزيت العربية السعودية أرامكو من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل هضبة الحجَرَة للغاز في منطقة الجوف، وحقل أبرق التُّلول للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

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وبيَّن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الغاز الغني بالمُكَثَّفَات تدفق من مكمن الصَّارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 1944 برميلاً من المُكَثَّفَات.

وأضاف وزير الطاقة، أن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التُّلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189، مصحوبا بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل 2,4 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بـ 49 برميلاً يوميا من المُكَثَّفات.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات في الحقلين، إضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.