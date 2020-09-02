، سكان "الكامل" ينشدون رفع كفاءة أبراج الجوّال وحل أزماتهم مع الاتصالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع بدء العام الدراسي الاستثنائي الذي يتطلب وجود إنترنت بشكل دائم

جدّد سكان محافظة الكامل مطالبهم برفع كفاءة أبراج الجوّال في المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد الاستثنائي الذي يتطلب وجود إنترنت لمواصلة أبنائهم وبناتهم الدراسة عن بعد عبر المنصات التي أتاحتها وزارة التعليم.

وأشار الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365" إلى أن المحافظة تعاني انقطاعات متكررة لشبكات الاتصالات، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت بشكل دائم في أرجاء عدة من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم يعانون تدنياً في الشبكة وضعف الإنترنت على مستوى المحافظة، لافتين إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب معهم.

وأشاروا إلى أن المعاناة تزداد عند استخدام الإنترنت، في الشبكة التي تغطي أجزاءً من المحافظة والمراكز؛ شبكة ضعيفة بشكل مستمر، مطالبين شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة الشبكة وتفعيل شبكة الجيل الرابع، لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت، حتى يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي لمواصلة تعليمهم.