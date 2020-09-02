محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني باشر حادث انهيار المنزل الشعبي وبذل جهوده للبحث عن ناجين لقى شخصان مصرعهما، في حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة السعودية الرياض. وقال الدفاع المدني في وقت مبكر من صباح اليوم: باشر مدني #الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي #عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة؛ نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته. ونشر حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر" صوراً أظهرت انهياراً كاملاً للمبنى وسط محاولات حثيثة لرجال الدفاع المدني للبحث عن ناجين. Advertisements الدفاع المدني الرياض الدفاع المدني الرياض 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 09:18 AM الدفاع المدني باشر حادث انهيار المنزل الشعبي وبذل جهوده للبحث عن ناجين شاهد.. وفاة شخصين في انهيار منزل بحي عتيقة بالرياض وإصابة 5 آخرين شاهد.. وفاة شخصين في انهيار منزل بحي عتيقة بالرياض وإصابة 5 آخرين لقى شخصان مصرعهما، في حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة السعودية الرياض. وقال الدفاع المدني في وقت مبكر من صباح اليوم: باشر مدني #الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي #عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة؛ نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته. ونشر حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر" صوراً أظهرت انهياراً كاملاً للمبنى وسط محاولات حثيثة لرجال الدفاع المدني للبحث عن ناجين. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. وفاة شخصين في انهيار منزل بحي عتيقة بالرياض وإصابة 5 آخرين ،

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