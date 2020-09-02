شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني مكة" يحذر من الأمطار: لا تقتربوا من مجاري الأودية والان نبدء بالتفاصيل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏ وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : الطائف ، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل ، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً - بمشيئة الله- .

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.