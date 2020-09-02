محمد بن مسعود - الدمام - تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال". وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي.هيئة الغذاء والدواء 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 08:23 AM تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق Advertisements "الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال" "الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال" دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال". وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي. الكلمات المفتاحية ، "الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال" ،

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