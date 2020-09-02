شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على الرياض وعدة مناطق أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء بحرية على الرياض.

وقال الحصيني: " متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة على الرياض ومرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران.

كما توقع رياحًا متوسطة على المنطقتي الشرقية والشمالية، وأجزاء من الوجه إلى رابغ.