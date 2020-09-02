كوشنير يجتمع مع محمد بن سلمان ويبحثان استئناف مفاوضات السلام

اجتماع جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي الليلة الماضية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، حيث بحث الجانبين آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وجرى خلال الاجتماع بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وبحسب وكالة الانباء السعودية فقد حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أكد اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني في وقت سابق امس (الثلاثاء) بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين، في قصر الصافرية جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد عاهل البحرين أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.