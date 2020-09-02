سبب وفاة غازي بن كلاب شيخ قبيلة الحوامضة من حرب

أعلنت وسائل إعلام محلية، مساء يوم الثلاثاء 1 سبتمبر / أيلول 2020، عن وفاة غازي بن كلاب شيخ قبيلة الحواضمة من حرب في المملكة، في وقت نعته العشرات من القبائل المحلية.

وذكرت مصادر قبائلية سعودية في بيان نعي أن سبب وفاة غازي بن كلاب جاء إثر معاناة طويلة مع المرض في الفترة المنصرمة، مقدمة أحر التعازي والمواساة إلى ذويه وعائلته وأفراد قبيلته.

وأكدت صفحة سناب حرب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، نبأ رحيل الشيخ الفضيل غازي بن محمد بن كلاب شيخ قبيلة الحوامضة من بني عمرو من حرب، متقدمة بالتعزي لأبنائه والقبيلة مافة.

وكتب أحد أفراد القبيلة عبر حسابه على موقع تويتر: انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ غازي بن محمد بن كلّابَ رحمه الله (يخ قبيلة الحوامضة من حرب، اللهم اغفرله وارحمه رحمه واسعه وتجاوز عنه.

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ورحل الشيخ غازي بن كلاب عن عالمنا صباح هذا اليوم، تاركا خلفه سيرة عطرة مظفرة بالعز والسؤدد وحياة نذرها في خدمة دينه ووطنه وأهله وولاة أمره وقبيلته وقضاء حواجح الناس.

واستذكرت القبائل السعودية في بيانات النعي التي أصدرتها على صفحاتها بموقع تويتر، السيرة الذاتية العطرة للشيخ كلاب والأعمال الخيرية التي كان يقوم بها في سبيل إسعاد الناس.

وشهد هاشتاق غازي بن كلاب في ذمة الله على منصات التواصل كافة في الممكلة، عبارات تعزية ومواساة بالآلاف من العائلات وأفراد الأسرة والقبائل، بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها قبل مرضه ووفاته.