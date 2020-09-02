تطبيق توكلنا يوضح أسباب عدم ظهور أيقونة مدرستي لبعض المستفيدين

أوضح تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أسباب عدم ظهور أيقونة منصة مدرستي لبعض المستفيدين.

وقال تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي إنه يجب التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر لكي يتمكن من استعراض بيانات دخول منصة مدرستي لهم.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر «تويتر»: «لا تظهر لي أيقونة منصة مدرستي، نأمل الرد لنتمكن من الدخول عليها».

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وكان تطبيق «توكلنا» أوضح آلية الدخول على منصة مدرستي عن طريق تحميل التطبيق أو حدِّث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله سوف تجد خيار (بيانات منصة مدرستي) في تبويب حسابي، بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك لدخول المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

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