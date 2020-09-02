أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» تحذر من إعلانات مضللة.. استمرار تعليق حركة مسافري المنافذ البرية.. الموافقة على غسل الكعبة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020م منها: صدور الموافقة على غسيل الكعبة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية. والجوازات السعودية تؤكّد استمرار تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية. ووزارة التعليم تحذر من إعلانات تفعيل حسابات نظام «نور» بمقابل مادي.

صدور الموافقة على غسيل الكعبة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته الكريمة على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

«حقيبة الزكاة».. تفاصيل اللائحة المعدلة والدليل الإرشادي للمنشآت التجارية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توفير حقيبة الزكاة التي تحتوي على جميع المواد التوعوية والتعليمية الخاصة بلائحة الزكاة للمنشآت التجارية عبر موقعها الإلكتروني، وتتضمن حقيبة الزكاة كل المواد الخاصة باللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07هـ، والتي بدأ تطبيقها في 1 يناير 2020م .

بعد واقعة الطبيب المخالف.. 6 ضوابط لتصوير المرضى أو أجزاء من أجسامهم

أكدت جمعية حماية المستهلك أنه يمنع تصوير المرضى أو أي جزء من أجسامهم، مشيرة إلى إمكانية فعل ذلك عند الضرورة ووفقًا لضوابط معينة، ونشر الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر» ضوابط تصوير المرضى.

«المرور» يعلن الرسوم الخاصة بالتراخيص ونقل ملكية المركبات

كشف المرور السعودي، عن رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات، ورخص القيادة، ولوحات المركبات.

وفاة الداعية عبدالله غازي الشمري بفيروس كورونا في الدمام

توفي، اليوم الثلاثاء، الداعية عبدالله غازي الشمري في مدينة الدمام، بعد تدهور صحته نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ونعى عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، وفاة الداعية ودشّنوا هاشتاقًا يحمل اسمه وتصدر التريند السعودي خلال الساعات الأخيرة.

«الجوازات السعودية»: استمرار تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مشيرة إلى استمرار مرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، وذلك بعد استفسار أحد المقيمين، قائلًا: «لو سمحتم متى تفتحون المنافذ البرية».

وزارة الصحة تعلن المدن والمحافظات الأعلى والأقل إصابة بفيروس كورونا

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كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات، اليوم الثلاثاء، 898 إصابة.

تعليمات مهمة من «أبشر» حول تصاريح السفر الاستثنائية للمبتعثين

أوضحت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية عدة تعليمات مهمة حول خدمة تصاريح السفر الاستثنائية للطلاب المبتعثين؛ وذلك لتمكينهم من السفر واستكمال دراستهم، حيث تضمنت التعليمات أنّه عند التقدّم للحصول على التصريح إلكترونيًا يجب كتابة اسم الدولة التي يدرس فيها الطالب، وفي حال وجود مرافقين مع المبتعث تتم إضافتهم عند إرسال الرسالة لطلب الموافقة تتضمن (الاسم الهوية الوطنية- صلة القرابة) .

وزارة التعليم تحذر من إعلانات تفعيل حسابات نظام «نور» بمقابل مادي

حذّرت وزارة التعليم من الإعلانات والرسائل المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لأشخاص يطلبون إرسال معلومات الدخول؛ كلمة المرور ورقم الجوال الخاص بولي الأمر المسجل في نظام «نور» بغرض تفعيل حسابات الأبناء بمقابل مادي.

صندوق التنمية العقارية يحسم موقف الدعم بعد توقيع العقد

أكد صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة أن نسبة دعم أرباح التمويل العقاري لا تتغير بعد توقيع العقد.

الصندوق الصناعي يقدم 4 أنواع من التمويل لدعم الطاقة المتجددة

أوضح صندوق التنمية الصناعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنَّ قطاع الطاقة المتجددة أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يساهم الصندوق في تمويل 4 أنواع من المشروعات العاملة في الطاقة المتجددة.

هيئة الغذاء والدواء تحدد طريقة تصنيف المعقمات ومنظفات اليدين

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ اختلاف تصنيف المعقمات ومنظفات اليدين يكون بحسب المكونات الداخلة في تركيبة صنعها.

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