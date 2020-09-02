

طرابلس 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، والممثل السامي للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، تم خلالهما بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى تسوية سياسية، ووقف إطلاق النار وتطوير العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوربي، وتفعيل الاتفاقيات التجارية والصناعية مع إيطاليا.

وركزت على لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع وزير الخارجية الإيطالي دي مايو ، والمسؤول الأوروبي جوزيب بوريل ، وتم خلالهما بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسبل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل المسار السياسي، وطلب صالح دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط.

وتطرقت إلى الرسالة التي وجهها سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وإعلاميون ونشطاء رأي ليبيون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دانوا فيها جميع التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ورفضوا وجود أي قوات أجنبية في ليبيا، سواء بشكل رسمي معلن أو غير رسمي، نظامية كانت أم مرتزقة، وتحت أي غطاء ولأي مبرر كان .

وتناولت تصريحات وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن ما يحدث في ليبيا أثر سلبا على الوضع في مالي ومنطقة الساحل، معربا عن ثقته بقدرة بلاده على إيجاد حلول للأزمات القائمة في ليبيا، مؤكدا دعمه وبقوة الحل السلمي في ليبيا، معبرا عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم اللازمة من أجل ذلك.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن مصر تلعب دورا مهما في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مؤكدة أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية التي جرت في القاهرة تعد تحركا مهما وأساسيا وتمثل قاعدة صلبة يمكن العودة إليها حال التوصل لاتفاق سياسي بين الأطراف، معربة عن قلقها من مواصلة إرسال المرتزقة والقوات الأجنبية والأسلحة المتطورة إلى ليبيا،

// انتهى //

07:27ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.