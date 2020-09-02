اقتصادي / انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 7% في ربع يونيو الماضي



كانبير 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واسا

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الاقتصاد الأسترالي سجل أسوأ انخفاض فصلي له على الإطلاق ودخل رسميًا في حالة ركود، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 7%.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي بعد انخفاض بنسبة 0.3% في ربع مارس 2020م الذي سبقه.

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07:07ت م

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