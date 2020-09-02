اقتصادي / مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يبقي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 0.25%



كانبيرا 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي في اجتماعه الشهري الذي عقده يوم الثلاثاء دون تغيير عند مستوى متدن تاريخي بواقع 0.25%.

وقال البيان "مجلس إدارة المصرف يلتزم ببذل قصارى جهده لدعم الوظائف والدخل والشركات خلال هذه الفترة الصعبة والتأكد من أن أستراليا في وضع جيد للتعافي المتوقع، المجلس لن يقوم بزيادة معدل الفائدة النقدية حتى إحراز تقدم في مجال التوظيف وهو واثق من أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2-3%".

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