السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.