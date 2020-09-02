سياسي / البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي



تونس 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

منح البرلمان التونسي اليوم، الثقة لحكومة هشام المشيشي، بـ 134 صوتًا من أصل 217.

وأكد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، في كلمة بالمناسبة أن ملف الإقتصاد سيكون من أولويات حكومته المتكونة من 28 وزيرًا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلف في يوليو الماضي هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة عقب تقديم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ استقالته.

وتعد هذه الحكومة التي قدمها المشيشي، الثالثة التي يُناقشها البرلمان التونسي، في غضون ثمانية أشهر، وذلك بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل الثقة، وحصول حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان، لتستقيل في منتصف شهر يوليو الماضي.

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04:09ت م

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