خلال شهر.. مليشيا الحوثي تدفن 514 قتيلاً من عناصرها بينهم قيادات

خلال شهر.. مليشيا الحوثي تدفن 514 قتيلا من عناصرها بينهم قيادات

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

شيعت مليشيات الانقلاب الحوثية، 514 قتيلاً من عناصرها بينهم 123 قيادياً برتب عسكرية مختلفة، خلال شهر أغسطس المنصرم.

ومن بين قتلى المليشيات مجند إفريقي إثيوبي الجنسية، و3 دكاترة، وتربويين اثنين، وشيخين قبليين، و4 من مصوري الإعلام الحربي التابع للمليشيات الحوثية.

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واحتلت العاصمة صنعاء، المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى المليشيات ونالت نصيبها بـ189 قتيلاً بينهم 72 قيادياً ودكتور واحد، يليها محافظة ذمار ثانياً بـ89 قتيلاً بينهم 6 قيادات وشيخ قبلي وتربوي.

وحازت محافظة حجة المرتبة الثالثة من حيث أعداد قتلى المليشيات بـ57 قتيلاً بينهم 15 قيادياً ودكتور واحد، يتبعها محافظة صعدة رابعاً بـ42 قتيلاً بينهم 7 قيادات، ثم محافظة عمران خامساً بـ35 قتيلاً بينهم 10 قيادات وشيخ قبلي ومصور الإعلام الحربي للحوثيين.

وجاءت محافظة الحديدة المرتبة السادسة بـ22 قتيلاً بينهم قيادي بارز، يليها محافظتا تعز والبيضاء، بـ18 قتيلاً في كل منهما، فكان من بين قتلى تعز قياديان اثنان ودكتور، ومن بين قتلى البيضاء 3 قيادات ومصور للإعلام الحربي التابع للحوثيين.

ونالت محافظة إب، نصيبها، بـ13 قتيلاً بينهم 3 قيادات بارزة وتربوي ومصور للإعلام الحربي التابع للحوثيين، و12 قتيلاً بمحافظة الجوف، بينهم مصور الإعلام الحربي للحوثيين، و9 قتلى، بمحافظة المحويت، كما سجلت محافظة ريمة من حيث قتلى المليشيات بـ7 قتلى بينهم قيادي، وقتيلين بمحافظة الضالع.