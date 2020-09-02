، 4 مدن سعودية في قائمة الـ100 لأكثر المدن شعبية في العالم ،

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تصدرت مدينة مكة المكرمة المرتبة الأولى بوصفها أكثر المدن شعبية في السعودية، وفي المرتبة الـ20 عالميًّا.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية، والرياض ثالثًا، والدمام رابعًا بوصفها أكثر المدن شعبية في السعودية، وفي المراتب الـ23 والـ49 والـ64 عالميًّا على التوالي.
يأتي ذلك من خلال بيانات تم جمعها منذ 2018 حتى منتصف عام 2019. وجاءت أربع مدن سعودية ضمن أكثر 100 مدينة يفضلها المسافرون. فيما خلت قائمة المئة من أي مدن عربية أخرى باستثناء أربع مدن عربية، هي: دبي التي حلت في المرتبة السابعة، والقاهرة في المرتبة الـ42، والغردقة في المرتبة الـ82، وأبوظبي حلت في المرتبة الـ94 عالميًّا.
وتصدرت هونج كونج وبانكوك ولندن وماكاو وسنغافورة قائمة أكثر المدن شعبية في العالم.
ووفقًا لإحصائيات موقع "فيجوال كابيتاليس" فإن أكثر المدن شعبية في العالم تقع في قارة آسيا؛ إذ إن 43 مدينة منها ضمن قائمة المئة، وتليها مدن أوروبا، ثم مدن الأمريكتَين، فالشرق الأوسط، وأخيرًا المدن الإفريقية.
وتُعد أشهر المدن التي تقع في الشرق الأوسط وأكثرها شعبية مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ودبي وأبوظبي.
4 مدن سعودية في قائمة الـ100 لأكثر المدن شعبية في العالمخالد علي الخليج 365 2020-09-02
تصدرت مدينة مكة المكرمة المرتبة الأولى بوصفها أكثر المدن شعبية في السعودية، وفي المرتبة الـ20 عالميًّا.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية، والرياض ثالثًا، والدمام رابعًا بوصفها أكثر المدن شعبية في السعودية، وفي المراتب الـ23 والـ49 والـ64 عالميًّا على التوالي.
يأتي ذلك من خلال بيانات تم جمعها منذ 2018 حتى منتصف عام 2019. وجاءت أربع مدن سعودية ضمن أكثر 100 مدينة يفضلها المسافرون. فيما خلت قائمة المئة من أي مدن عربية أخرى باستثناء أربع مدن عربية، هي: دبي التي حلت في المرتبة السابعة، والقاهرة في المرتبة الـ42، والغردقة في المرتبة الـ82، وأبوظبي حلت في المرتبة الـ94 عالميًّا.
وتصدرت هونج كونج وبانكوك ولندن وماكاو وسنغافورة قائمة أكثر المدن شعبية في العالم.
ووفقًا لإحصائيات موقع "فيجوال كابيتاليس" فإن أكثر المدن شعبية في العالم تقع في قارة آسيا؛ إذ إن 43 مدينة منها ضمن قائمة المئة، وتليها مدن أوروبا، ثم مدن الأمريكتَين، فالشرق الأوسط، وأخيرًا المدن الإفريقية.
وتُعد أشهر المدن التي تقع في الشرق الأوسط وأكثرها شعبية مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ودبي وأبوظبي.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
01:56 AM
القائمة خلت من أي مدن عربية باستثناء مدينتَيْن إماراتية ومصرية
تصدرت مدينة مكة المكرمة المرتبة الأولى بوصفها أكثر المدن شعبية في السعودية، وفي المرتبة الـ20 عالميًّا.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية، والرياض ثالثًا، والدمام رابعًا بوصفها أكثر المدن شعبية في السعودية، وفي المراتب الـ23 والـ49 والـ64 عالميًّا على التوالي.
يأتي ذلك من خلال بيانات تم جمعها منذ 2018 حتى منتصف عام 2019. وجاءت أربع مدن سعودية ضمن أكثر 100 مدينة يفضلها المسافرون. فيما خلت قائمة المئة من أي مدن عربية أخرى باستثناء أربع مدن عربية، هي: دبي التي حلت في المرتبة السابعة، والقاهرة في المرتبة الـ42، والغردقة في المرتبة الـ82، وأبوظبي حلت في المرتبة الـ94 عالميًّا.
وتصدرت هونج كونج وبانكوك ولندن وماكاو وسنغافورة قائمة أكثر المدن شعبية في العالم.
ووفقًا لإحصائيات موقع "فيجوال كابيتاليس" فإن أكثر المدن شعبية في العالم تقع في قارة آسيا؛ إذ إن 43 مدينة منها ضمن قائمة المئة، وتليها مدن أوروبا، ثم مدن الأمريكتَين، فالشرق الأوسط، وأخيرًا المدن الإفريقية.
وتُعد أشهر المدن التي تقع في الشرق الأوسط وأكثرها شعبية مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ودبي وأبوظبي.
، 4 مدن سعودية في قائمة الـ100 لأكثر المدن شعبية في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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