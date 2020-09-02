شروط الحصول على قرض الأسرة المقدم من بنك التنمية الأجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي الكثير من التمويلات الميسرة من أجل مساعدة المواطنين في البدء بحياة جديدة تمكنهم من القدرة على توفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية والقدرة على القيام بواجبتهم مع أسرهم وعائلاتهم وتساعد تلك التمويلات على توفير فرص العمل المناسبة والبدء بالمشاريع الصغيرة التي توفر مصدر دخل جيد، وسوف نتحدث معكم عن أحد هذه التمويلات والقروض المقدمة من البنك وهو قرض الأسرة.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية

لا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 12500ريال.

لا يزيد حصة الفرد من إجمالي دخل الأسرة عن ألفين ريال سعودي ويتم احتساب نصيب الفرد بمجموع أفراد الأسرة على إجمالي مبلغ الدخل الخاص بالأسرة.

يعتبر الابن من أفراد الأسرة ما لم يتجاوز عمر الرابعة والعشرون ما لم يكن متزوجاً أو موظفاً والابنة ما لم تكن متزوجة أو موظفة.

بالنسبة للمرأة المهجورة يجب أن يتوافر صك شرعي لكي تتمكن من الحصول على القرض.

يحق للمطلقة الحصول على قرض الأسرة دون اعتبار السن.

الأرملة التي تعول طفل أو أكثر يحق لها الحصول على القرض دون اعتبار السن.

لا يزيد عمر عائل الأسرة المتقدم للحصول على القرض عن سبعون عاماً ولا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.

خطوات التقديم الإلكتروني للحصول على قرض الأسرة