السعودية | "البدر" يزين قبة سماء السعودية في أول ليلة من سبتمبر

شكرا لقرائتكم "البدر" يزين قبة سماء السعودية في أول ليلة من سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرصد القمر البدر لشهر محرم 1442 بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس الأربعاء، وهو البدر الأخير في فصل الصيف.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة في حديثه لـ"العربية.نت"، أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر، من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة، نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعاً.

وقال: "سيصل القمر لحظة الاكتمال ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس صبيحة يوم الأربعاء 02 سبتمبر عند الساعة 08:22 صباحاً بتوقيت السعودية (05:22 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض هذا الشهر".

جدير بالذكر أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله لحظة الاكتمال بدرًا.