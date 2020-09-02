مواطن يتهم مستشفى باحتجاز طفلته الرضيعة بحجة كورونا في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجه مواطن لمستشفى بمكة المكرمة تهمة احتجاز طفلته الرضيعة حديثة الولادة، بحجة إصابتها بفيروس كورونا. وجه مواطن لمستشفى بمكة المكرمة تهمة احتجاز طفلته الرضيعة حديثة الولادة، بحجة إصابتها بفيروس كورونا. وأكد الأب أن الجهة المختصة بفحوصات الفيروس أكدت سلامتة طفلته عبر رسالة نصية على جواله. ويقول المواطن في شكواه: " طالبوني بدفع 4300 ريال للولادة رغم أن زوجتي وضعت جنينها في السيارة " بحسب عكاظ. وأوضح أنه راجع المستشفى في اليوم التالي لإخراج زوجته وطفلته، لكنهم رفضوا وأخبروه أن الطفلة مصابة بفيروس كورونا.

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