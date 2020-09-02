شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طرفة عبدالعزيز الفوزان تبرع في السباحة والرسم دون ذراعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

برعت الطفلة طرفة عبدالعزيز الفوزان، في ممارسة السباحة والرسم، بدون ذراعين متحدية ظروفها الخاصة.

وأكد والد الطفلة خلال برنامج " سيدتي " أن ابنته تحب الاعتماد على نفسها، وترفض مساعدة الآخرين لها، بل تبادر أيضًا لمساعدة والدتها في بعض الأعمال المنزلية والطبخ وتقديم الشاي والقهوة.

وأشار والد طرفة إلى أهمية دور الأسرة في تشجيع أطفالهم من ذوي الإعاقة ودعمهم نفسيًا وتلبية طلباتهم وتحقيق رغباتهم وتنمية مواهبهم وميولهم.