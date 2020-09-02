بيَّنت البنوك والمصارف المتاحة..

أكَّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أن «تسجيل وتفعيل حسابك في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية يتيح لك الاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية». وقالت «الجوازات السعودية»: للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية سجل وفعّل حسابك في أبشر عبر الطرق التالية (أجهزة الخدمة الذاتية - الحساب البنكي -زيارة فروع المديرية العامة للجوازات). وحددت البنوك والمصارف المتاحة وهى (مصرف الراجحي- البنك الأهلي- مصرف الإنماء- بنك الرياض- بنك الجزيرة- بنك البلاد- البنك العربي - بنك ساب - البنك الأول - بنك سامبا - البنك السعودي الفرنسي - البنك السعودي للاستثمار).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تحدد طرق التسجيل وتفعيل حسابات «أبشر» والاستفادة من الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.