السعودية اليوم / البرازيل تسجل 42659 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 42659 ألف إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان: " وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة ثلاثة ملايين و950931 منذ بداية التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 122596"​​​.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

// انتهى //

04:22ت م

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برازيليا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 42659 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1215 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وقالت الوزارة في بيان: " وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة ثلاثة ملايين و950931 منذ بداية التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 122596"​​​.وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.// انتهى //04:22ت م0289

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