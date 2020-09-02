السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيسهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد



تبوك 13 محرم 1442هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 واس

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الوحدة الإرشادية في إدارة الإرشاد الطلابي ‫بإدارة تعليم تبوك ستستضيف بداية الأسبوع المقبل نخبة من المختصين في الجوانب التربوية والنفسية للرد على الاستشارات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي على الهاتف: 0144253192 وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً.

وأكد مدير التعليم خلال زياراته الميدانية لعدد من مدارس المنطقة اليوم لمتابعة تجهيزات العام الدراسي الجديد، والدعم الفني المقدم للطلاب وأولياء الأمور في منصة مدرستي والاطلاع على الإجراءات والاحترازات الصحية والوقائية المتخذة، يرافقه مساعد مدير عام التعليم للشؤون للتعليمية ماجد القعير ومدير الإشراف التربوي محمد الزهراني على أن المجتمع التعليمي يستشعر الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة -حفظها الله- للتعليم ومسيرته في هذا الوطن، وبذلها الكثير في سبيل ذلك، وأهمية رسالة المعلم، والأمانة الملقاة على عاتقهم في غرس المعاني الجليلة من الاعتزاز بهذا الدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والتأكيد على الدور الحيوي والتكامل للأسرة وولي الأمر مع المدرسة والتنظيم في المتابعة والتحصيل، وأهمية التعليم عن بعد وتحفيز ومتابعة الطلاب لنجاح رحلة التعليم عن بعُد.

// انتهى //

04:18ت م

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