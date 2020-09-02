سياسي / موريتانيا تعرب عن ترحيبها بالاتفاق بين دولة السودان والحركات المسلحة



نواكشوط 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أعربت موريتانيا عن ارتياحها العميق وترحيبها بالتوصل لاتفاق بين دولة السودان والحركات المسلحة.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية اليوم، أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز أمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعاته إلى التنمية والازدهار.

وأشادت موريتانيا في بيانها بالدور المهم الذي اضطلعت به دولة جنوب السودان كوسيط بين الطرفين.

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