السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 663 حالة وفاة



كانبيرا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25819 إصابة تعافى منها 21498 شخصا.

// انتهى //

03:00ت م

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كانبيرا 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا و ست حالات وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 576 وفي أستراليا إلى 663 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25819 إصابة تعافى منها 21498 شخصا.// انتهى //03:00ت م0279

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